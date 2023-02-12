Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Toulouse ile Rennes karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fransa Ligue 1'in 23. hafta karşılaşmasında Toulouse sahasında Rennes'i ağırladı. 4 gol çıkan mücadele, ev sahibinin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Toulouse'a galibiyeti getiren golleri Rafael Ratao, Zakaria Aboukhlal ve Thijs Dallinga kaydetti. Rennes'in tek golü ise Anthony Rouault'tan (k.k) geldi.

Bu sonucun ardından Toulouse 32 puana yükseldi. Rennes ise üst üste 2. maçını kaybetti ve 40 puanda kaldı.

Ligin 24. haftasında Toulouse sahasında Marsilya'yı ağırlayacak. Rennes ise sahasında Clermont'la karşı karşıya gelecek.