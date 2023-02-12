İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti. Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan karşılaşmada 1 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncu, mücadelenin ardından Türkiye'de yaşanan deprem felaketi hakkında düşüncelerini paylaştı.

İLKAY: KALBİM HALA ACIYOR



Karşılaşmanın ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan Gündoğan, "Villa karşısında evde kazanmak güzel. Ama düşüncelerim hala Türkiye ve Suriye'deki korkunç depremlerden etkilenen tüm insanlar ve enkaz altında mahsur kalanları kurtarmaya çalışan tüm yorulmak bilmeyenlerle... Kalbim hala acıyor" ifadelerini kullandı.