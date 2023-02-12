Leeds United - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Leeds United - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leeds United - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leeds United - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNITED - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United - Manchester United maçı 12 Şubat Pazar günü saat 17:00'te oynanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...