La Liga'nın 21. haftasında Valencia sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Valencia - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 21. haftada Valencia ile Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Athletic Bilbao maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 23.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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VALENCIA - ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Valencia

Mamardashvili; Foulquier, Comert, Diakhaby, Gaya; Musah, Guillamon, Almeida; Lino, Cavani, Duro

Athletic Bilbao

Simon; De Marcos, Vivian, Yeray, Lekue; N Williams, Sancet, Vesga, Muniain, Berenguer; R Garcia