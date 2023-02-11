Manchester United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United sahasında Leeds United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, West Ham United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Chelsea maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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WEST HAM UNITED - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

West Ham United

Fabianski; Johnson, Ogbonna, Aguerd; Coufal, Rice, Paqueta, Emerson; Benrahma, Bowen; Antonio

Chelsea

Arrizabalaga; James, Thiago Silva, Badiashile, Cucurella; Gallagher, Fernandez, Mount; Madueke, Havertz, Mudryk