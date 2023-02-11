Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 20. haftada Leipzig sahasında Union Berlin'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Leipzig - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Leipzig ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Union Berlint maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig - Union Berlin maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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LEIPZIG - UNION BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leipzig

Blaswich; Klostermann, Orban, Gvardiol, Raum; Laimer, Haidara; Szoboszlai, Forsberg, Werner; Silva

Union Berlin

Ronnow; Doekhi, Knoche, Leite; Trimmel, Thorsby, Khedira, Haberer, Roussillon; Becker, Behrens