Leicester City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Leicester City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City - Tottenham maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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LEICESTER CITY - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leicester City

Ward; Castagne, Souttar, Faes, Kristiansen; Tielemans, Dewsbury-Hall; Tete, Maddison, Barnes; Iheanacho

Tottenham Hotspur

Forster; Sanchez, Dier, Davies; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Kulusevski, Kane, Son