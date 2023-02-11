İtalya'daki lig maçlarında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı "asrın felaketi"nde hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına bu hafta sonu oynanacak futbol müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı bildirdi.

FIGC Başkanı Gabriele Gravina, açıklamada, "Futbol dünyası, depremde yaşamını yitirenlerin etrafında toplanıyor. Bu kimsenin kayıtsız kalamayacağı bir trajedi." ifadelerini kullandı.