İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Arsenal evinde Brentford ile karşı karşıya geldi. Liderlik koltuğunda oturan Arsenal konuk ettiği Brentford ile 1-1 berabere kaldı.

Arsenal'in golünü 66. dakikada Leandro Trossard kaydetti. Brentford Ivan Toney'in 74. dakikada bulduğu golle 1 puanı kaptı. Arsenal puanını 51'e yükseltti. Brentford ise 34 puanla 8. sırada yer alıyor.

PREMIER LİG'DE HAFTAYA DEV MAÇ!

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, sahasında dev maçta Manchester City ile karşılaşacak. Brentford ise Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.