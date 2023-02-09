Giresunspor altyapısından yetişen ve Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor'da kariyerini sürdüren Saruhan Bolat, deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. 22 yaşındaki isim için Giresunspor başsağlığı mesajı yayınladı.

Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Saruhan Bolat'ın depremde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kulüpte daha önce Taner Kahriman ve Hakan Doğan depremde hayatını kaybetmişti.

Giresunspor altyapısından yetişen isim için başsağlığı mesajı yayınladı ve "Futbol Akademimizden yetişen Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu hemşerimiz Saruhan Bolat, Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Başta Bolat ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Seni asla unutmayacağız..." ifadelerini kullandı.