Lyon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Kupası
Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Lyon sahasında Lille!i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lyon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Lyon ile Lille karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lyon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LYON - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lyon - Lille maçı 8 Şubat Çarşamba günü saat 20:15'te beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.