Lyon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Kupası

Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Lyon sahasında Lille!i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lyon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Lyon ile Lille karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lyon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Lille maçı 8 Şubat Çarşamba günü saat 20:15'te beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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