Depremde en büyük hasar Kahramanmaraş'ta yaşandı. İlde arama ve kurtarma çalışmaları sürerken evsiz kalan ve evlerine giremeyen vatandaşlar için 12 Şubat Stadyumu çadır kente dönüştürüldü. Dışarıda kalan vatandaşlar, AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirilmeye başlandı.
Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu çadır kent oldu!
Depremde en büyük hasar Kahramanmaraş'ta yaşandı. İlde arama ve kurtarma çalışmaları sürerken evsiz kalan ve evlerine giremeyen vatandaşlar için 12 Şubat Stadyumu çadır kente dönüştürüldü.
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Yayın Tarihi: 08.02.2023- 11:37