Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Eintracht Frankfurt, ikinci lig takımlarından Darmstadt 98'i Deutsche Bank Park'ta konuk etti.

Eintracht Frankfurt'un 6. dakikada Randal Kolo Muani'nin golüyle öne geçtiği maçta Darmstadt 98 bu gole 29. ve 31. dakikalarda Mathias Honsak ile cevap verdi ve durumu 2-1 yaptı.

Ev sahibi ekip 44. dakikada Rafael Borre'nin golüyle maçta dengeyi sağladı ve ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Eintracht Frankfurt 62. dakikada Daichi Kamada ve 90. dakikada Muani ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Almanya Kupası 3. turunda oynanan diğer karşılaşmada ise Freiburg deplasmanda Sandhausen'i 2-0 yendi.

Freiburg'un golleri 87. dakikada Philipp Lienhart ve 90+5. dakikada Nils Petersen'den geldi.

Bu sonuçlarla Eintracht Frankfurt ve Freiburg Almanya Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

İki karşılaşma öncesinde Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler ve bu depremlerden etkilenenler için saygı duruşu yapıldı.

Daha önce Bayern Münih, Leipzig, Stuttgart ve Union Berlin çeyrek finale yükselmişti.

Almanya 3. turunda son iki maç 8 Şubat'ta Nürnberg ile Fortuna Düsseldorf ve Bochum ile Borussia Dortmund arasında oynanacak.