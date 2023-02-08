Almanya Kupası'nda 2 çeyrek finalist daha belli oldu!
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G.Saray deprem bölgesinde G.Saray deprem bölgesinde 01:05
G.Saray deprem bölgesinde G.Saray deprem bölgesinde 01:05
Trabzon'dan çocuklara destek Trabzon'dan çocuklara destek 23:23
Trabzon'dan çocuklara destek Trabzon'dan çocuklara destek 23:23
Abdulkerim'den deprem paylaşımı! Abdulkerim'den deprem paylaşımı! 22:39
"Elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız" "Elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız" 22:39
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Gedson: Gün birlik olma günü! Gedson: Gün birlik olma günü! 22:37
Melo'dan Volkan Demirel'e destek! Melo'dan Volkan Demirel'e destek! 22:37
Zaniolo'dan deprem paylaşımı! Zaniolo'dan deprem paylaşımı! 22:37
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