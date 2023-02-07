Salernitana - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Salernitana sahasında Juventus'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Salernitana - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Salernitana - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 21. haftada Salernitana ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALERNİTANA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Juventus maçı 7 Şubat Salı günü saat 22:45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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