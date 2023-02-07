Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt ve Darmstadt 98, kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Kupası'nda heyecan son 16 turu ile devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Darmstadt 98 Almanya Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EİNTRACHT FRANKFURT - DARMSTADT 98 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 maçı 7 Şubat Salı günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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