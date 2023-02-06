La Liga ve Real Madrid hesabından Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı

Kahramanmaraş'ta merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem; Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkiledi. La Liga hesabı ve Real Madrid, başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kahramanmaraş'ta merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem; Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkiledi.

La Liga hesabı ve Real Madrid, başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Türkiye'yi ve Suriye'yi etkileyen depremde zarar gören depremzedelere tüm gücümüzü ve sevgimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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