Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu, Akdeniz bölgesinde birçok ili etkileyen ve Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası spor camiasından paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Avrupa devleri, Ajax, Dortmund ve Milan, Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Alman temsilcisi Borussia Dortmund, İtalya ekibi Inter Milan ve Hollanda takımı Ajax, merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem sonrasında, sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kulüpler, tüm kayıplar için üzgün olduklarını ifade etti.