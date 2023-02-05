Fiorentina - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Fiorentina sahasında Bologna'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fiorentina - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 21. haftada Fiorentina ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Bologna maçı 5 Şubat Pazar günü saat 20:00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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