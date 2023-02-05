La Liga'nın 20. haftasında Barcelona sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 20. haftada Barcelona ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Sevilla maçı 5 Şubat Pazar günü saat 23:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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