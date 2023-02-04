PSG - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken PSG ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, PSG - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken PSG ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, PSG - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Toulouse maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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PSG - TOULOUSE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSG

Donnarumma; Mendes, Pembele, Marquinhos, Hakimi; Verratti, Pereira, Vitinha, Soler; Ekitike, Messi

Toulouse

Dupe; Desler, Rouault, Nicolaisen, Suazo; Aboukhlal, Spierings, Van den Boomen; Chaibi, Dallinga, Onaiwu