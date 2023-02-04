Cremonese - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Cremonese sahasında Lecce'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Cremonese - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Cremonese - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 21. haftada Cremonese ile Lecce karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cremonese - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CREMONESE - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cremonese - Lecce maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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CREMONESE - LECCE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cremonese

Carnesecchi; Vasquez, Chiriches, Ferrari; Sernicola, Benassi, Meite, Pickel, Valeri; Okereke, Dessers

Lecce

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco