Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 19. haftada Borussia Dortmund sahasında Freiburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Borussia Dortmund - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Dortmund - Freiburg maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1 ve Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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BORUSSIA DORTMUND - FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund

Kobel; Ryerson, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro; Can, Bellingham; Brandt, Reus, Adeyemi; Haller

Freiburg

Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart; Sildillia, Eggestein, Hofler, Gunter; Doan, Gregoritsch, Grifo