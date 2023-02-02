La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid sahasında Valencia'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 20. haftada Real Madrid ile Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Valencia maçı 2 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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