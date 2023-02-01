İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın teknik direktörü Antonio Conte'nin, safra kesesinden ameliyat edileceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle doktora başvuran Conte'ye kolesistit (safra kesesi iltihabı) teşhisi koyuldu. 53 yaşındaki İtalyan teknik adamın bugün ameliyat edileceği ve sağlığına kavuşmasının ardından görevini sürdüreceği belirtildi.

Tottenham, Premier Lig'in 21. haftası sonunda 36 puanla lider Arsenal'in 14 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.