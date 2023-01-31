Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Union Berlin sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Union Berlin - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Kupası'nda heyecan son 16 turu ile devam ediyor. Union Berlin ile Wolfsburg Almanya Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Union Berlin - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Berlin - Wolfsburg maçı 31 Ocak Salı günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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