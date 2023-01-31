Almanya Kupası (DFB Pokal) Son 16 turu mücadelesinde Union Berlin sahasında Wolfsburg'u 2-1 mağlup etti.

Almanya Kupası (DFB Pokal) Son 16 turu mücadelesinde Wolfsburg'u sahasında konuk eden Union Berlin, henüz 5. dakikada geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.



Berlin'deki An der Alten Försterei Stadyumu'nda oynanan mücadele TSİ 22.45'te başladı.

Karşılaşmada Union Berlin'e turu getiren golleri 12'de Knoche, 79'da ise Behrens kaydetti. Wolfsburg'un tek golü ise 5. dakikada Waldschmidt'ten geldi.

Maçtan 2-1 galip ayrılan Union Berlin, Almanya Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf oldu.