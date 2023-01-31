- İtalya'da Türk futboluna bakış açısı nasıl? Son yıllarda Eljif Elmas, Kim Min Jae Napoli'ye transfer oldu. Ayrıca, Tolgay Arslan Udinese'de oynuyor. İtalyan kulüpleri için Türkiye iyi bir referans mı?

Türk futboluna dair algı, özellikle Eljif Elmas ve Kim gibi önemli oyuncuların gelmesiyle beraber, daha da iyiye gidiyor. Bu nedenle İtalyan kulüpleri, Türkiye Ligi'nin yeteneklerine giderek daha da fazla ilgi gösteriyor.