Skysport ve Sport Italia'nın ünlü simalarından Rudy Galetti, Fotomac.com.tr editörü Ömer Aykut Özaşkın'ın sorularını yanıtladı. Galetti, konuşmasında transferlere dair önemli detaylar verirken, Serie A'da forma giyen oyuncularımız dahil olmak üzere, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim hakkında da konuştu. İşte o sözler...
Rudy Galetti'den Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Arda Güler itirafı!
Ünlü gazeteci, Rudy Galetti, Türk futboluna dair açıklamalarda bulundu. Galetti; Arda Güler, Fatih Terim, Vincent Aboubakar ve Emre Belözoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
- İtalya'da Türk futboluna bakış açısı nasıl? Son yıllarda Eljif Elmas, Kim Min Jae Napoli'ye transfer oldu. Ayrıca, Tolgay Arslan Udinese'de oynuyor. İtalyan kulüpleri için Türkiye iyi bir referans mı?
Türk futboluna dair algı, özellikle Eljif Elmas ve Kim gibi önemli oyuncuların gelmesiyle beraber, daha da iyiye gidiyor. Bu nedenle İtalyan kulüpleri, Türkiye Ligi'nin yeteneklerine giderek daha da fazla ilgi gösteriyor.
- Fenerbahçe'nin, Napoli ile arasının iyi olduğunu biliyoruz. Napoli'nin yeni hedeflerinin Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler olduğu konuşuluyor. Ferdi ve Arda'ya dair son durum nedir?
Napoli, şu anda tamamen Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmış durumda. Mevcut kadrolarını korumak istiyorlar. Öncelikleri transfer değil. Elbette, her iki oyuncu da yetenekli ancak transfere dair tüm değerlendiremeler yaz aylarında yapılacak. Şu anda Napoli'nin 'resmi teklif' yaptığını söylemek için erken. Oyuncuları izliyorlar.