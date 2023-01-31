Newcastle United 2-1 Southampton (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İngiltere Lig Kupası'nda ilk finalist Newcastle!

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Newcastle United sahasında Southampton'ı ağırladı. İlk maçı 1-0 kazanan Newcastle, bu maçı da 2-1 kazandı ve finale yükseldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2023- 01:33