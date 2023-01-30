La Liga'nın 19. haftasında Villarreal sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Villarreal - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 19. haftada Villarreal ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VİLLARREAL - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Rayo Vallecano maçı 30 Ocak Pazartesi günü saat 23:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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VİLLARREAL - RAYO VALLECANO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Villarreal

Reina; Mandi, Cuenca, Torres, Mojica; Capoue, Parejo, Baena; Chukwueze, G Moreno, Pino

Rayo Vallecano

Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, F Garcia; Comesana, Ciss; Palazon, Trejo, A Garcia; Camello