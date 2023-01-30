İspanya La Liga'da Villarreal sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldiler.
Nefesleri kesen mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Vallecano oldu.
Konuk ekibin tek golünü Camello kaydetti.
Bu sonucun ardından Villarreal 31 puanda kalırken, Vallecano 29 puana yükseldi.
Villarreal 0-1 Rayo Vallecano | MAÇ SONUCU - ÖZET
İspanya La Liga'da Villarreal sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldiler. Nefesleri kesen mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Vallecano oldu.
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Yayın Tarihi: 31.01.2023- 00:55
İspanya La Liga'da Villarreal sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldiler.