İspanya La Liga'da Villarreal sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldiler. Nefesleri kesen mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Vallecano oldu.

İspanya La Liga'da Villarreal sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldiler.



Nefesleri kesen mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Vallecano oldu.



Konuk ekibin tek golünü Camello kaydetti.



Bu sonucun ardından Villarreal 31 puanda kalırken, Vallecano 29 puana yükseldi.