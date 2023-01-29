Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 18. haftada Schalke 04 sahasında Köln'ü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Schalke 04 - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Schalke 04 - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Schalke 04 ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Schalke 04 - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SCHALKE 04 - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Schalke 04 - Köln maçı 29 Ocak Pazar günü saat 17:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak

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