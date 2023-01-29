Fransa Ligue 1'in 20. hafta karşılaşmasında PSG ile Reims kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sona erdi.

PSG'nin golünü 51. dakikada Neymar kaydederken; Reims ise bu gole 90+6. dakikada Folarin Balogun'la karşılık verdi. Ayrıca ev sahibi ekipte Marco Verratti, 59. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından PSG 48 puana yükseldi. Reims ise yenilmezlik serisini 11 maça çıkararak 26 puana ulaştı.

Ligin 21. haftasında Paris SG deplasmanda Montpellier'e konuk olacak. Reims ise sahasında Lorient'i ağırlayacak.