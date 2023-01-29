İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Everton'da forma giyen genç kanat oyuncusu Anthony Gordon'u kadrosuna kattı.

Newcastle United'dan yapılan açıklamada, Gordon'un bonservisi bedeli konusunda Everton ile anlaşmaya varıldığı ve 21 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, lig üçüncüsü Newcastle United, bu transfer için Everton'a 40 milyon sterlin ödeyecek. Sözleşmedeki maddelerin yerine getirilmesi halinde bu bedele 5 milyon sterlin daha eklenecek.

İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında forma giyen Gordon, bu sezon altyapısından yetiştiği Everton formasıyla 16 lig maçında 3 gole imza attı.