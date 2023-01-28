Portekiz Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Sporting sahasında Porto'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sporting - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Portekiz Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Sporting ile Porto kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPORTING - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting - Porto maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.