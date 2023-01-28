La Liga'nın 19. haftasında Girona sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Girona - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 19. haftada Girona ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Barcelona maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 18:15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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