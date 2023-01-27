Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 18. haftada RB Leipzig sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; RB Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. RB Leipzig ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEIPZIG - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Leipzig - Stuttgart maçı 27 Ocak Cuma günü saat 22:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak

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