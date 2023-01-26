Valencia - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın
İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Valencia ile Athletic Bilbao, çeyrek final maçında karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Valencia - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
VALENCIA - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Valencia - Athletic Bilbao 26 Ocak Perşembe günü saat 22.00'de Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.
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VALENCIA - ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Valencia
Mamardashvili; Foulquier, Paulista, Diakhaby, Gaya; Musah, Guillamon, Almeida; Kluivert, Cavani, Lino
Athletic Bilbao
Simon; De Marcos, Alvarez, Vivian, Yuri; D. Garcia, Vesga; I. Williams, Sancet, N. Williams; Guruzeta