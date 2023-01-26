Real Madrid Atletico Madrid 3-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET
İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada kazanan 3-1'lik skorla Real Madrid oldu.
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Yayın Tarihi: 27.01.2023- 01:44
Nomral süresi 1-1 biten karşılaşmada kazanan 3-1'lik skorla Real Madrid oldu.
Real Madrid'in gollerini; Rodrygo, Benzema ve Vinicius kaydetti.
Atletico Madrid'in tek golü ise Morata'dan geldi.
Atletico'da Savic çift sarı karttan kırmızı kart gördü.