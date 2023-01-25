Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 17. haftada Augsburg sahasında Mönchengladbach'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Augsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Augsburg - Mönchengladbach maçı 25 Ocak Çarşamba günü saat 22:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2'de canlı yayınlanacak

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AUGSBURG - MONCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Augsburg

Gikiewicz; Gouweleeuw, Gumny, Uduokhai, Pederson; Rexhbecaj, Maier, Engels, Jensen; Beljo, Demirovic

Borussia Mönchengladbach

Omlin; Lainer, Bensebaini, Elvedi, Itakura; Stindl, Kone; Hofmann, Kramer, Plea; Ngoumou