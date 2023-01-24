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Hoffenheim - Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Hoffenheim - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
HOFFENHEIM - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hoffenheim - Stuttgart maçı 24 Ocak Salı günü saat 22:30'da beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.