Eski Galatasaraylı Falcao'nun yeni takımı belli oluyor!

Bir dönem Galatasaray forması giyen Radamel Falcao ile ilgili olarak sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Yıldız golcünün Cruz Azul forması giymeye yakın olduğu belirtildi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2023- 16:57