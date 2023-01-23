Bologna - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Bologna sahasında Cremonese'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bologna - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bologna - Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 19. haftada Bologna ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bologna - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bologna - Cremonese maçı 23 Ocak Pazartesi günü saat 20:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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