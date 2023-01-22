Manchester City 3-0 Wolverhampton (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premir Lig'in 21. haftasında Manchester City, evinde Wolverhampton'ı 3-0 yendi. City'nin gollerini Erling Haaland kaydetti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 22.01.2023- 19:32
Manchester City'ye galibiyeti getiren tüm golleri Erling Haaland attı. Norveçli yıldız, 40, 50 ve 54. dakikalarda sahneye çıktı. Haaland, 50. dakikada ikinci golünde penaltıdan ağları havalandırdı.
Bu sonucun ardından Manchester City, 45 puana yükseldi ve lider Arsenal'i takibini sürdürdü. Wolverhampton 17 puanda kaldı.