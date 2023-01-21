Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Stuttgart sahasında Mainz 05'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Stuttgart - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Stuttgart - Mainz 05 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 16. haftada Stuttgart ile Mainz 05 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart - Mainz 05 maçı 21 Ocak Cumartesi günü, saat 17:30'da oynanacak.

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