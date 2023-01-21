La Liga'nın 18. haftasında Rayo Vallecano sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Rayo Vallecano - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Rayo Vallecano - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 18. haftada Rayo Vallecano ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Real Sociedad maçı 21 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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