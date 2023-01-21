LIVERPOOL CHELSEA CANLI İZLE 📺 | Liverpool - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LIVERPOOL - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Liverpool - Chelsea maçı 19 Ocak Perşembe günü saat 15:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.