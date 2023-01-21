Leicester City - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City sahasında Brighton'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Leicester City - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City - Brighton maçı 21 Ocak Cumartesi günü saat 18:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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