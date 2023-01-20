West Ham Danny Ings'i resmen açıkladı
Premier Lig ekibi West Ham, Aston Villa'dan Danny Ings'i 17 milyon euro'ya kadrosuna kattığını açıkladı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 20.01.2023- 16:05
Kulüpten yapılan açıklamada, Aston Villa'dan Danny Ings'in bonservisiyle transfer edildiği belirtildi.
Oyuncu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıklanırken, bonservis ücretinin 17 milyon euro olduğu öğrenildi.
30 yaşındaki forvet, Aston Villa ile çıktığı toplam 52 maçta 14 gol ve 8 asist yaptı. Daha önce Liverpool, Bournemouth, Southampton ve Burnley formaları da giyen golcü futbolcu Kariyeri boyunca 350 maçta 120 gol 37 asist yapma başarısı gösterdi.