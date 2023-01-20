Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray, Lyon'dan Moussa Dembele'yi transfer etmek için girişimlerde bulunmuştu.
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a kötü haber! Erden Timur...
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da transferde sürpriz gelişme yaşandı. Bir süredir sarı kırmızılıların gündeminde olan santrfor sarı-kırmızılı takıma gelmeye sıcak bakmadı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Fransa'da kariyerine devam eden golcü oyuncu ile ilgili iddialar devam ediyor.
Dembele ile ilgili kötü bir haber geldi.