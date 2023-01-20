İtalya'da geçen sezonun Serie A şampiyonu Milan ile İtalya Kupası şampiyonu Inter, İtalya Süper Kupa mücadelesinde Suudi Arabistan'da King Fahd International Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından Zlatan Ibrahimovic'e çok konuşulacak bir göndermede bulundu.

KUPA INTER'İN

İtalyan hakem Fabio Maresca'nın düdük çaldığı karşılaşmaya Inter; Onana - Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez ve Dzeko 11'İ ile çıkarken, Milan'ın ise sahaya şu 11'le çıktı: "Tatarusanu - Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Bennacer, Tonali, Leo, Diaz, Messias ve Giroud." Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Inter, kupanın sahibi oldu. Inter'e galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Dimarco, 21'inci dakikada Dzeko ve 77'nci dakikada Martinez attı.



OLAY GÖNDERME

Süper Kupa finalinde Milan'ı yenmelerinin ardından Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon şampiyonluk kutlamalarında yaşanan olaylara göndermede bulunarak, "Geçen seneki şampiyonluk kutlamalarındaki olaylar benim için zordu. Tabii ki her zaman sessiz kalmayı tercih ederim. Beklemediğim şeyleri görmek benim için çok kötüydü. Bugün onları silip süpürdük ve evlerine yolladık. Saygı duymaları lazım, 3-0'lık bir sonuçla onları evlerine gönderdik." sözlerini dile getirdi.